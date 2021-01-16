عماد زيادة: النجاح الكبير لـ«لؤلؤ» أسعدني وأصور حاليا «نسل الأغراب»

عبر الفنان عماد زيادة عن سعادته الكبيرة للنجاح الكبير، الذي حققه مسلسل «لؤلؤ»، حيث تصدرت حلقات المسلسل محركات البحث بالمواقع المختلفة، كما خلق المسلسل حالة من الجدل الإيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تدور حول الأحداث المقبلة بحلقات العمل التي لم تعرض بعد.

وأضاف «زيادة» الذي يجسد شخصية «منير»، أن نجاح المسلسل فاق كل التوقعات، حيث أنه حديث الملايين خارج وداخل مصر حاليا، فقد توقع أبطال المسلسل أثناء التصوير، أن يحقق العمل النجاح نظراً لتوافر كافة عناصر النجاح به، لكن لم يتوقعوا أن يتصدر المسلسل التريند بشكل يومي، كما أن شخصية «منير» كانت جديدة عليه، وبها العديد من الأبعاد الفنية وبعض التحولات، وهذا ما أسعده كثيرًا، خاصة أنه لم يقدم مثل هذه الادوار من قبل.

وتابع «زيادة» أنه سعيد للغاية بنجاح شخصية «منير» وإعجاب الجمهور بها، حيث تلقي العديد من الإشادات من الجمهور بالشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عماد زيادة أن العمل مع الفنانة مي عمر ممتع للغاية حيث أنها تهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالمسلسل، وتحرص دائماً علي أن يكون كافة أبطال العمل في أفضل حالتهم، نظراً لإيمانها بأهمية العمل الجماعي لذلك فالنجاح الذي تحصده حالياً ليس مجرد صدفه، بل أنه نتاج مجهود كبير بذلته مي عمر خلال التحضير والتصوير.

وتابع «زيادة» أن آداء كافة أبطال العمل لافت للإنتباه فالفنان إدوارد وأحمد زاهر ونرمين الفقي، يظهرون في أحسن حالتهم الابداعية داخل العمل، كما أن المخرج محمد عبد السلام قدم نفسه للجمهور علي طريقة الكبار، خاصة أن مسلسل «لؤلؤ» هو التجربة الإخراجية الأولي له، لكنه أثبت أنه يستحق تلك الفرصة عن جدارة وهناك دور كبير قدمه المخرج محمد سامي خلف الكواليس، حيث أنه كان مشرفاً علي الكتابة والإخراج، ويتابع كل كبيرة وصغيرة، حرصاً منه علي أن يكون المسلسل علي أفضل مستوي، وهذا ما حدث بالفعل.

مشيرًاإلى أن شركة «سينرجي» بقيادة المنتج تامر مرسي والمشرف العام علي الإنتاج حسام شوقي، قد وفرا كافة العناصر التي تضمن خروج المسلسل في أفضل صورة.

ومن جهة أخرى أكد عماد زيادة أنه يصور حالياً دوره في مسلسل «نسل الأغراب» مع كل من «أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر» والمخرج محمد سامي، والذي سيكون مفاجأة من العيار الثقيل للجمهور خلال شهر رمضان المقبل، فقصة المسلسل مختلفة وبها قدر كبير من التشويق والإثارة، ويقدم به دوراً مختلفاً وجديداً عليه.