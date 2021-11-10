موجة سخرية من حمادة هلال بسبب صورة داخل الجيم: أحسن مكان للتدريب

نشر الفنان حمادة هلال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة، أثناء قيامه ببعض التمرينات داخل الجيم، وعلق عليها قائلا: «ريأكشنات الجيم».

وانهالت العديد من التعليقات من جمهوره على الصورة بشكل ساخر، حيث قال أحدهم: «أحسن مكان للتدريب هو الصالة الرياضية»، وعلق آخر: «الچيم أفضل من الصالة الرياضية»، وسخر متابع قائلا: «أحسن مكان تتمرن فيه كويس وتشيل فيه حديد هو الچيم»، وقال آخر: «أنت في الجيم ولا إيه يا نجم؟».

حمادة هلال وأغنية أم أحمد

وطرح الفنان حمادة هلال، مؤخرًا أغنية «أم أحمد» على موقع «يوتيوب»، بطريقة الفيديو كليب.

الأغنية من كلمات أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب من إخراج أحمد أشرف Totti، استايلست علا أشرف، علاقات عامة H.k agency.

وغلب على الكليب، أجواء من الكوميديا والبهجة، وحقق نسب مشاهدات عالية على موقع «يوتيوب».

وأعرب حمادة هلال، خلال بيان إعلامي عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه كليبه الجديد بعد ساعات قليلة من طرحه، مؤكدًا أن الكليب يحمل طبيعة الحارة المصرية البسيطة من خلال نماذج واقعية موجودة في الحياة تحمل البهجة والسعادة.

تقول كلمات الأغنية:

أم أحمد في البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جاريتها للي قدروا يفرحونا

أيمن سواق مقطورة وفرحته عايزالها

صورة كاتب فوق العربية يابلادي دائما منصورة

مينا الحلاق سهران ويا صحابه في الدكان

كله يرقص كله يغني كله الليلة دي فرحان

يذكر أن حمادة هلال، حقق نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «المداح»، بعدما تصدر المشاهدات وكان الحصان الرابح في السباق الرمضاني.

وشارك في بطولة المسلسل إلى جوار حمادة هلال كل من نسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.