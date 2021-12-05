سائق يوثق زوجته ويضربها حتى الموت في المنيرة بسبب الخلافات

أنهى سائق حياة زوجته، ضربا، بعد توثيقها بالحبال، والتعدي عليها ضربا بواسطة عصا، داخل شقتهما بالمنيرة الغربية، بسبب الخلافات المستمرة بينهما، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات.

تحريات الشرطة

وبينت التحريات التي باشرها العميد هاني شعراوي، رئيس القطاع، أن المتهم «سيد.م»، ويعمل سائقًا، سابق اتهامه في قضايا مخدرات وضرب، كان على خلاف مع زوجته المجني عليها «آيه.ج»، وأنه رزق منها بطفلين، وكانا دائما التشاجر، حتى قرر التخلص منها.

ضرب مستمر

كما بينت التحريات أن المتهم وثق زوجته المجني عليها، ثم أحضر عصا واعتدى عليها ضربا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها نتيجة التعدي عليها.

القبض على المتهم

وتمكنت قوة أمنية يقودها المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث المنيرة الغربية، من تحديد مكان تواجد المتهم، والقبض عليه، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن العصا المستخدمة في الجريمة.