انهيار منزل من 4 طوابق بأسيوط وفصل المرافق عنه (صور)

وقع قبل قليل، حادث انهيار منزل مكون من أربعة طوابق، وخالي من السكان، بحارة أحمد عبدالنبى، من شارع عبدالعزيز، من شارع سعد زغلول، التابع لحى غرب أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفى، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انهيار منزل بحارة أحمد عبدالنبى من شارع عبدالعزيز من شارع سعد زغلول، بحى غرب أسيوط، التابع لدائرة القسم.

انتقال قوات الأمن وحى غرب لموقع البلاغ

على الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ لموقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن المنزل مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية، حوائط حاملة، وكان خاليا من السكان وقت الانهيار، كما انتقل لموقع البلاغ محمد بشير رئيس حى غرب، وأحمد ثابت نائب رئيس الحى، وعبدالرحمن القرن مسئول الأزمات بالحى، وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم إسلام زكريا، ومأمور قسم أول ورئيس المباحث.

فصل المرافق عن العقار المنهار

وقال رئيس حى غرب أسيوط، لـ «الوطن»، إنه جاري فصل المرافق عن العقار من غاز ومياه، وتشكيل لجنة هندسية لمعرفة سبب الانهيار، مضيفا أن اللجنة الهندسية ستقوم بفحص المنازل المجاورة للتأكد من عدم تأثير المنزل المنهار عليها، وجارى رفع الأنقاض وتحرير محضر بالواقعة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.