أسماء أوائل الدراسات العليا بجامعة أسيوط في امتحان النساء والتوليد

اختتم طلاب الدراسات العليا بكلية الطب بجامعة أسيوط الامتحان التكويني السادس لقسم التوليد وأمراض النساء، والذي كان محوره العمليات الجراحية النسائية «operative gynecology»، حيث بلغ أعداد الطلاب الذين أدوا الامتحان 61 طالبا من طلاب الدراسات العليا المسجلين بالكليه لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة.

الامتحانات التكوينية جزء أساسي من التعليم الجامعي المعاصر

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، أهمية تبني الجامعه لهذا النوع المتطور من التعليم بعد الجامعي، حيث تأتي الامتحانات التكوينيه كجزء أساسي من التعليم الجامعي، لأنها ترفع مستوى طلاب الدراسات العليا، مؤكداً أن كل خطوات الامتحان تتم إلكترونيا، حيث تُرفع الأسئلة على المنصة التعليمية ويقوم الطالب بالدخول على الامتحان في التوقيت المحدد، ولمدة زمنية محددة أيضا، ويتم التصحيح إلكترونيا، ويستفيد الطالب من التغذية الراجعة بعد نهاية الامتحان لمعرفة أخطائه وتصويبها.

و في سياق متصل، أكد الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب، توافر الإمكانات التقنية والبشرية التي تذخر بها الكلية، والتي تمكنها من أداء التقييمات المختلفه للطلاب بإجادة واحترافية، وذلك في ضوء خطة إدارة الكلية الهادفة إلى مواكبة التطور العلمي في مختلف التخصصات الطبية على الصعيدين العلمي والبحثي.

أسماء الطلاب الأوائل

وأشاد الدكتور أحمد فائق أستاذ ورئيس قسم التوليد وأمراض النساء، بالكوادر التي يذخر بها القسم وباهتمام وجدية أبنائه الطلاب بدخول الامتحان، معلنا أنه سيتم تكريم الطلاب الاوائل بالترتيب مع منسق المنصة الإلكترونية لطلاب الدراسات العليا الدكتور محمود عبدالعليم.

وأعلن «فائق» أسماء الطلاب الأوائل الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى، وهم بالترتيب ريهام طه توفيق، وعمرو عبد الباسط، وعبدالرحمن محمود، ومحمد بهاء الدين محمد، ونورهان طارق سيد.