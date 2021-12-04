محافظ أسيوط يتفقد موقع المنزل المنهار في مركز منفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، موقع المنزل المنهار بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط، مقدما واجب العزاء في ضحايا الحادث، معلنا تقديم كافة أوجه الدعم لأسر الضحايا داعيا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفيتين الاثنين بواسع رحمته وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان.

رافقه خلال الزيارة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ومحمد عبد الغنى رئيس مركز منفلوط ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وعيون إبراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط.

بلاغ بانهيار منزل

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط ووجود جثتين أسفل الأنقاض.

وعلى الفور انتقلت قوات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم انتشال جثة الطفلة «جنى ح. ع» 3 سنوات و«هبة ع. ع» 25 سنة، من أسفل الأنقاض وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى منفلوط وتم الاستعانة بمعدات مركز ومدينة منفلوط لرفع أنقاض المنزل المنهار.

المحافظ يتفقد أعمال رفع الأنقاض

وعلى الفور انتقل محافظ أسيوط إلى مكان الحادث وتفقد أعمال رفع الأنقاض والتقى بأهالي المتوفيتين مقدما لهم واجب العزاء كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بتقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة لأسرة المتوفيتين، فضلاً عن تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وسرعة رفع أنقاض المنزل المنهار.