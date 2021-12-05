طالب طب ينهي حياته بأكتوبر.. والتحريات: رسب سنتين وخايف من أهله

أنهى طالب بكلية الطب في إحدى الجامعات الخاصة، حياته قبل قليل، شنقا، داخل الغرفة المقيم بها في منطقة السادس من أكتوبر، حيث عثر عليه زملاؤه، معلقا في مروحة السقف وقد لفظ أنفاسه، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات في الواقعة.

بلاغ للشرطة

بداية الواقعة، حسبما جاء في التحريات التي أشرف عليها العميد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، أن الطالب المتوفي، يقيم في شقة للطلبة المغتربين، رفقة مجموعة من الطلاب، وأنهم لاحظوا غيابه داخل غرفته، فدلفوا إليها، وفوجئوا به معلقا في مروحة سقف الغرفة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، فابلغوا الشرطة.

رسب من سنتين

التحريات التي باشرها المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، أوضحت أن الطالب المتوفى يدرس في كلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، وأنه رسب في عامين دراسيين، ولم يخبر أهله بذلك، وتم تحرير محضر بالواقعة، أُثبتت فيه العثور على جثة المتوفى مشنوقا، في مروحة سقف الغرفة، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.