انتحار شاب لمروره بحالة نفسية سيئة بالشرقية

تخلص شاب في أواخر الثلاثينيات من عمره، من حياته شنقًا لمروره بحالة نفسية سيئة، وذلك بعزبة قدري التابعة لقرية منيا سلمنت بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

انتحار شاب بسبب ازمة نفسية

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من الأهالي يفيد بتخلص شاب يبلغ من العمر 39 عامًا من حياته شنقًا، لمروره بحالة نفسية سيئة في الأيام الأخيرة من حياته.

عرض الجثة على الطب الشرعي

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتم إخطار النيابة العامة والمعمل الجنائي لمعاينة الجثة ومكان الواقعة، واستجواب أسرة المتوفى لسؤالهم عن ما إذا كانت هناك خلافات مع آخرين من عدمه.

نقل جثة الشاب لمستشفى الأحرار التعليمي بواسطة سيارة إسعاف لعرضها على الطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.

النيابة العامة تستعجل تحريات المباحث عن الواقعة

وأمرت النيابة العامة بتعيين حراسة على مكان الحادث، ومنعت الاقتراب منه حتى الانتهاء من التحقيقات وتحريات المباحث عن الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط المكان حال وجودها.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن وتحريات المباحث عن الواقعة.