براءة مريض نفسي في قضية انتحار بحلوان

أصدرت محكمة حلوان، برئاسة المستشار أحمد صالح، حكمها ببراءة شاب على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، حينما كان يحاول إلقاء نفسه من أعلى سطح عقار بالمساكن الشعبية، دائرة قسم شرطة حلوان، لمروره بأزمة نفسية، حسبما أعلنه المحامي تامر الشايب دفاع المتهم.

ثبت بتقرير من الصحة النفسية

وأضاف «الشايب» دفاع المتهم في تصريحات لـ«الوطن»، أن طلبات الدفاع أسست على وجود مانع من موانع المسئولية الجنائية، وذلك لوجود مرض نفسي ثبت بتقرير من الصحة النفسية.

تحويل القضية من إداري لجنحة

وكانت النيابة وجهت للمدعو «حسن .م ح» يبلغ من العمر 20 عامًا، مقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة قسم شرطة حلوان، تهمة ارتكاب الفعل الفاضح العلني أمام المارة في القضية التي حملت رقم 12822 إداري حلوان لسنة 2012، التي تحولت إلى رقم 24373 جنح حلوان لسنة 2021.

البداية بانتحار المتهم

ترجع تفاصيل الواقعة إلى منتصف أكتوبر الماضي، عندما تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من الأهالي يفيد بقيام شخص يدعى حسن، 20 سنة، ومقيم المساكن الشعبية دائرة القسم، بالصعود فوق سطح عقار ومحاولة الانتحار، وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ والسيطرة على الشخص سالف الذكر والتحفظ عليه.

وبعمل التحريات تبيّن أن الشخص مصاب بمرض نفسي دفعه لمحاولة التخلص من حياته.

وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام، بعدما وجهت له تهمة ارتكاب الفعل الفاضح بالطريق العام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، ثم القرار السالف ذكره.

6 أشخاص يختطفون شابًا

وعلى صعيد آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس أميني شرطة و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامهم بخطف شاب من مدينة حلوان، وتعذيبه بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لإقدامه على معاكسة شقيقة أحد المتهمين، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

ورد بلاغ للنقيب محمد الحسيني، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، من شاب مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، مفاده قيام 6 أشخاص بخطفه والذهاب به لمنطقة 290 فدان بدائرة القسم، وتعذيبه بسبب خلافات سابقة بينهم.

وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب قيام الضحية بمعاكسة شقيقة أحدهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.