8 حالات للحصول على تعويض بعد نهاية الخدمة في قانون التأمينات

تهتم الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بتنفيذ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق حرص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على توفير كل المميزات التي توفر حياة كريمة للمواطن، ويرصد «الوطن»، في هذه السطور، تفاصيل تعويض نهاية الخدمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تعويض نهاية الخدمة

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم تتوفر في شأنه شروط الحصول على المعاش، فيستحق في هذه الحالة تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأوضح قانون التأمينات والمعاشات، أن هذا التعويض عند انتهاء الخدمة وعدم استحقاق المحاش يتم حسابه بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة اشتراك العامل في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر التسوية.

حالات الحصول على تعويض نهاية الخدمة

وأشار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن هذا التعويض يصرف في الحالات التالية:

1ـ مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة بلده.

2ـ هجرة المؤمن عليه.

3ـ الحكم النهائي على المؤمن عليه بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

4ـ إذا نشأ عند المؤمن عليه خلال فترة السجن عجز يمنعه من مزاولة العمل.

5ـ انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

6ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

7ـ وفاة المؤمن عليه ويصرف في هذه الحالة التعويض لمستحقي المعاش

8ـ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

قيمة تعويض نهاية الخدمة

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه في الحالات 6 و7 و8، يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغا يحسب بنسبة تساوي متوسط سعر إذن الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقيق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.