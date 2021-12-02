3 فئات تستحق معاش إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية

يهتم قانون التأمينات الاجتماعية بتوفير العديد من المزايا التي يحتاج إليها المواطن المصري، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بجميع فئاته، ومن الفئة التي ضمن قانون التأمينات الاجتماعية حقوقها، يأتي العامل الذي أصيب أثناء تأدية مهام عمله.

ويعرض «الوطن» في هذه السطور الفئة المستحقة لتأمين إصابة العمل.

الفئات التي تحصل على معاش إصابة العمل

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية، أن هناك فئة معينة تستحق الحصول على تأمين إصابة العمل، وتتمثل في العاملين بالقطاع الخاص الذين تقِل أعمارهم عن 18 سنة، إذ ضَمن قانون التأمينات الاجتماعية، معاشًا لهذه الفئة حال إصابتهم أثناء العمل.

وبيّن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن من ضمن الفئات التي تستحق معاش إصابة العمل، هم المتدرجين والتلاميذ الصناعيين، وأيضًا الطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفية، حيث كفل القانون لهم إذا معاشًا إذا أصيبوا أثناء تأدية عملهم.

من يحصل على معاش إصابة العمل

ونصّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه من بين الفئة التي تستحق معاش إصابة العمل، هم المكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعمل في سن الشيخوخة، إذ نص القانون على حقهم في معاش الإصابة أثناء تأديتهم مهام العمل، مع حرمانهم من معاش الشيخوخة والعجز ومعاش الوفاة لذويهم.

معاش إصابة العمل

وأشار قانون التأمينات الاجتماعية إلى أن معاش إصابة العمل، تقوم الدولة بتوفيره من خلال عدة مصادر، وهي اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل بواقع 1%، مقابل العلاج والرعاية، واشتراك آخر بواقع .5%، مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وربع قيمة استمارة الاشتراك، وذلك من أجل توفير معاش للعامل حال إصابته أثناء تأدية عمله.