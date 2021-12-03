«التأمينات» تحدد 12 مستندا للتأمين على العاملين المصريين بالخارج

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ​ترك حرية الخضوع للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين المصريين بالخارج أو العاملين بالمنظمات الدولية داخل مصر وغير الخاضعة لأحكام قانون العمل المصري، مشيرة إلى ضرورة توجه العمل للتأمينات حال رغبته فى التأمين على نفسه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.

المستندات المطلوبة للتأمين على العاملين المصريين بالخارج

وأوضحت التأمينات على موقعها الرسمى، أنه حال رغبة المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد في الخضوع للتأمين الاجتماعي، عليه التقدم بالمستندت الآتية:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم1 .

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم 3، وفى حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاشا آخر، وفقاً للنموذج رقم 4.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

- صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

- صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

- صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية أو السفارة الأجنبية.

- صورة من عقد العمل على السفن الأجنبية.

- صورة جواز السفر البحري ساري المفعول.

-يقوم مكتب تأمينات مصر للتأمين علي العاملين المصريين بالخارج بفتح اشتراك للعامل وتسجيله علي قاعدة معلومات الحاسب الآلي بالهيئة .

- تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات المشار إليها إلكترونياً بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.

توقيع اتفاقية التأمين الاجتماعي بين الجانبين المصري و اليوناني

من جانبه أكد رئيس هيئة التأمينات على أنه تم توقيع اتفاقية التأمين الاجتماعي بين الجانبين المصري واليوناني، تنص على أنه إذا بلغ المؤمن عليه سن المعاش أو عند وقوع عجز أو وفاة، فإن هيئة التأمين الاجتماعي في مصر سوف تعتبر مدد اشتراكه في اليونان كأنها مدد اشتراك في مصر، وبالتالي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد شروط استحقاق المعاش.