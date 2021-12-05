علي جمعة: الشخص القادر على شراء ساعة بـ 100 ألف جنيه ليس مسرفا (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن أضرار الإسراف، قائلا إن الإسراف يعد جريمة كبرى يجب علينا أن نحلها، حتى لا نؤذى أنفسنا ونؤذي الآخرين، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

الله سيسأل الإنسان عن إسرافه حتى في الماء

وأضاف على جمعة، في لقائه الأسبوعي، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، الذي يذاع عبر قناة CBC، أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان عن إسرافه حتى فى الماء وهو يتوضأ، وإن كان على نهر جار، متابعا: «الشخص القادر دون الإخلال بالحياة ومقتضياتها، أن يشترى ساعة مثلا بـ100 ألف جنيه، هو ليس مسرفا».

جمعة: إلقاء الأكل في القمامة إسراف

وتابع المفتي السابق: «السرف هو فوق الاحتياج، وأن يأتى الإنسان بشىء لا يستعمل ويلقى فى النهاية، والرسول حذر من رمى الخبز فى القمامة، يعنى مثلا أن يقيم أحد حفلا ويلقى الأكل فى القمامة بعد انتهاء هذه الحفلة، هذا إسراف، وكذلك فى كل شىء مثل ذلك».

يجب أن نكون حريصين في كل شئ

وواصل: «من المؤسف أننا نستهين بأشياء ومن ضمنها السرف فى الموارد، ويجب علينا أن نأتى بحاجتنا فقط، وقد يؤدى الاستهلاك إلى التضخم فى النهاية، والشُح يؤدى إلى الكساد، إذا نحن أمام قوانين خلق الله الخلق عليها بعدم الإسراف، ويجب أن نكون حريصين فى كل شىء، وأن يضع الإنسان القرش فى مكانه».

القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود

وأفاد إلى أن الفرق بين الحرص والبخل، هو الرشادة، مبينا: «الحرص شئ جيد، وهو المأمور به وسبب سعادة الخلق، والمفروض يطبق الإنسان مقولة على قد لحافك مد رجليك.. والإنسان الذى دخله 5000 جنيه عليه أن يدخر منه، لأن القرش الأبيض ينفع فى اليوم الأسود».