علي جمعة يحذر من التدين الشكلي: خطير ويؤدي إلى السطحية في التفكير

استنكر الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، المفتي السابق، اتباع البعض التدين الشكلي، واصفًا إياه بالأمر الخطير، لأنه يساعد على تعليم الناس السطحية في التفكير، لأنه يبتعد عن البحث عن حقائق الأمور ويعتمد فقط على الشكل.

مساوئ التدين الشكلي على الإنسان

وقال، عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن التفكير العميق يساعد الإنسان على الوصول إلى حقائق الأشياء، لأنها مبنية على النتائج العلمية، بالإضافة إلى أن التفكير المستنير يؤدي بالشخص إلى الإيمان، إثر الوصول إلى وجود الله سبحانه وتعالى، القادر على الأشياء، بينما التفكير السطحي يصل إلى لا شيء، مشيرًا إلى أن التفكير ينقسم إلى «سطحي، مستنير، عميق».

وأشار إلى ضرورة تعديل سلوك بعض الأشخاص، الذين يصلون ويسمعون القرآن الكريم، إلا أن تعاملهم مع الناس يكون بطريقة غير جيدة، لافتًا إلى أن المعنى والفهم العميق للدين هو المعتمد في الإسلام.

حب الله ورسوله من الإيمان

وكان الدكتور علي جمعة، قد قال إنَّ حب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته من أركان الإيمان، مشيرًا إلى أن هذا هو الحاصل في الوقت الحالي، لأن مصر قد شرفها الله سبحانه وتعالى بأكثر من 40 من أهل البيت الكبار، مراقدهم تزار ونلتمس سننهم ونلتمس مناهجهم، مع التماس ما تركوه لنا من خير والتماس بركتهم والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بهم، لأنهم تركونا على المحجة البيضاء حتى سميت هذه الديار بمصر المحروسة.

وأشار جمعة، إلى أنه يجب أن نتبع هذا الكتاب الجليل، كما اتبعه السلف الصالح، تلاوة بألسنتنا، وقيامًا في أعمالنا، ولهجًا وراء مناهجه ومبادئه، ومن المعجزات أن يبقى هذا الكتاب كما أخبر عنه ربه سبحانه وتعالى في قوله: «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ».