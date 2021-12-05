استقرار سعر الذهب في محلات الصاغة لليوم الثاني

استقر سعر الذهب، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، في محلات الصاغة محليًا وعالميًا وسط ترقب لأسعار جديدة، غدًا الاثنين للمعدن النفيس التي سيكون لها تأثير على حركة الذهب وبخاصة مع بدء انتشار متحوّر أوميكرون بالكثير من الدول.

واستقر سعر الذهب، اليوم الأحد 5 ديسمبر، في بداية تعاملات في السوق المحلية.

سعر الذهب محليًا

وبِيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 896 جنيهًا مقابل 889 جنيهًا بداية التعاملات اليوم، وسجل عيار 21 سعر 784 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 672 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و272 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا ليسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 57.31 دولار، كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو52.53 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.14 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.98 دولار، كما سجلت الأوقية سعر1.782.61 دولار.

الأسواق تترقب سعرا جديدا غدا الاثنين

بدوره، قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنَّ الأسواق تترقب سعرًا جديدًا للمعدن النفيس غدًا الإثنين بعدما تزايدات أعداد «أوميكرون» في كثير من الدول

وأضاف «واصف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ المعدن النفيس لايزال «ملك الملاذات الآمنة»، وسط تلك التقلبات والمخاوف العالمية حيث يلجأ إليه المستثمرين في تلك الفترة إليه التي تسمى «فترة الريبة».

يُشار إلى أن سوق العملات يترقب بيانات اقتصادية عالمية عديدة هذا الأسبوع، التي سيكون لها تأثير قوي بتحركات العملات مثل الدولار الأمريكي بالإضافة إلى بعض السلع مثل النفط والذهب، وسوق العملات الرقمية أيضا، وبخاصة مع بدء انتشار متحوّر أوميكرون بالكثير من الدول.

وبيانات التضخم الأمريكية دائما ما يكون لها تأثير قوي بتحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم الأمريكي سينمو بنسبة 0.7%.

وإذا تجاوزت البيانات توقعات الأسواق، فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلبيا بتحركات الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى لأنّه سيضعف الدولار الأمريكي كعملة استثمارية وبخاصة مع معدلات الفائدة الأمريكية المنخفضة، وخاصة مع تأكّيد الفيدرالي الأمريكي بأنه سيناقش تسريع وتيرة خفض شراء السندات خلال اجتماعه المقبل بسبب البيانات الاقتصادية الإيجابية في الفترة الماضية التي تدعم بدء تشديد السياسة النقدية.