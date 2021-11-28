السودان يعلن منع دخول القادمين من 5 دول أفريقية بسبب تفشي «أوميكرون»

أعلنت السلطات السودانية، فجر اليوم الأحد، منع دخول القادمين من 5 دول من جنوب قارة أفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتي تعرف باسم «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وعلى جانب آخر، أعلنت البحرين إدراج 4 دول أفريقية إلى القائمة الحمراء، حيث قالت شؤون الطيران المدني في البحرين، إنه بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لـ«كورونا»، بتحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء؛ أعلنت «الطيران المدني»، إدراج 4 دول إلى القائمة الحمراء وهي: مالاوي وموزمبيق، وأنجولا، وزامبيا، إضافة إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً.

استمرار تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء إلى البحرين

وأشار «الطيران المدني»، إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك البحرينيين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا»، أن القائمة الحمراء أصبحت تضم كلا من: (جنوب أفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وليسوتو، ومملكة إسواتيني، ومالاوي، وموزمبيق، وأنجولا، وزامبيا).