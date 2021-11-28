«التضامن»: الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى المحافظات لمواجهة التغيرات المناخية، تنفيذًا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها محافظات الجمهورية.

خطة شاملة للاستعداد تتضمن عددًا من المحاور

ووضع الهلال الأحمر خطة شاملة للاستعداد تتضمن عددًا من المحاور، تتمثل فيما يلي:

- المتابعة من خلال مركز عمليات إدارة الأزمات والكوارث في الهلال الأحمر المصري لأحوال الطقس.

- رصد الإنذارات المبكرة للأحوال الجوية وتلقي الاستغاثات.

- تكثيف فرق الطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات والتأكيد على جاهزية المخازن الفرعية والإستراتيجية.

- التنسيق مع أجهزة المحافظة طبقا لتداعيات الأحداث.

تطوع 150 سيارة دفع رباعي على مستوى الجمهورية

ولفتت التضامن في بيان لها، أنه كان هناك حرص من فِرَق الدفع الرباعي من المتطوعين على المشاركة في التحضير لأعمال الإغاثة، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصري، نجح في تعبئة تطوع 150 سيارة دفع رباعي على مستوى الجمهورية نظراً لطبيعة هذه السيارات التي لها قدرة على اقتحام الأماكن التي يصعب الوصول إليها والدخول وسط الأمطار الشديدة والسيول.

وأكدت على أن سيارات الدفع الرباعي تعمل على مساعدة السيارات الملاكي المتعطلة ودفعها أو نقلها بالتجهيزات اللازمة بسيارات الدفع الرباعي، حيث تم تدريب هذه الفِرَق على تدريبات متخصصة في عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية في أوقات الأزمات، والتواجد والتنسيق مع الفِرَق البحثية المسؤولة عن عمل المسوح الميدانية اللازمة لمعرفة أولويات التدخل وتقديم كل الخدمات الممكنة.

إمداد قرى المحافظة المتضررة بلوازم الاستغاثة

وفي نفس السياق، صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، بأنه مع الساعات الأولى لتداعيات الأمطار بمحافظة أسوان تواجدت الفرق الميدانية من فرع الهلال الأحمر بأسوان لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإخلاء المصابين، بالإضافة إلى تقييم سريع للأضرار والاحتياجات، حيث تم إمداد قرى المحافظة المتضررة من خلال الفرق المركزية ولوازم الإغاثة من بطاطين ومستلزمات معيشية وأدوات نظافة وتعقيم.

وأضاف الناظر أنه تم الدفع بفريق طبي وإغاثي من خلال العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين، والتي شملت جميع التخصصات بما يشمل الباطنة والأطفال والجلدية والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى الإمداد بالأدوية وعمل التحاليل الطبيبة إذا لزم الأمر.