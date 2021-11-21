الأرصاد: مصر لن تتعرض لشتاء قارس بسبب التغيرات المناخية

ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية بشكل تدريجي، إذ إن الشهر الأخير من فصل الخريف تميل فيه درجات الحرارة للدرجات المسجلة خلال فصل الشتاء، موضحًا في الوقت ذاته أنه خلال الأيام المقبلة ستكون هناك فترات لسطوع الشمس خلال الظهيرة، وذلك خلال حواره مع مراسل برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news».

القاهرة سجلت اليوم 20 درجة مئوية

وأضاف «شاهين»، أن القاهرة سجلت اليوم 20 درجة مئوية، وسترتفع تدريجيًا لتصل لـ 23–24 درجة نهاية الأسبوع، كما أن هناك شائعات كثيرة تنتشر عن تعرض البلاد لشتاء قارس بسبب التغيرات المناخية، وهذه الشائعات ليس لها أي أساس علمي وغير صحيحة، منوهًا إلى أن شتاء هذا العام سيكون قريب الشبه من شتاء العام الماضي، وهو شتاء طبيعي جدًا ليس به أي حالات شاذة، ومن الوارد حدوث تقلبات جوية وتساقط أمطار به.

التغيرات المناخية موجودة ويتأثر بها العالم أجمع

وأشار مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن التغيرات المناخية موجودة ويتأثر بها العالم أجمع بما فيه مصر، كما أن تساقط الأمطار أمر طبيعي ولكن بعض المناطق شهدت سقوط قطع الثلج عليها، مؤكدًا أن حالة عدم الاستقرار تنتهي تمامًا مساء اليوم، مع ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر غدًا لبداية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، مع استمرار تساقط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية من خفيفة لمتوسطة أحيانًا.