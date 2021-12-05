القصة الكاملة لمقتل مسنة على يد عامل وصديقه بالهرم: ذبحوها عشان 700 جنيه «فيديو»

شهدت منطقة الهرم بالجيزة واقعة مأسوية بعدما أقدم عامل الوميتال وصديقه على قتل سيدة مسنة ذبحًا، بعدما كشفتهم أثناء قيامهما بسرقة فيلتها بإحدى الشوارع بمنطقة الهرم، وبعد مرور ساعات قليلة على جريمتهما، تمكن رجال المباحث من ضبطهم وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا من المنطقة التى شهدت الواقعة، وكشفت كواليس الجريمة، على النحو التالي:

القاتل يعمل في المنطقة

عامل الألوميتال المتهم في جريمة ذبح السيدة المسنة البالغة من العمر 76 عامًا، كان يعلم إقامة الضحية بمفردها داخل فيلتها بأحد الشوارع المتفرعة من شارع اللبيني بالهرم نظرًا لأنه يعمل بالمنطقة، واتفق مع صديقه أن يتسللا إلى الفيلا في وقت متأخر من الليل لسرقتها؛ حتى يكونا بعيدين عن الأنظار في وضح النهار.

وفي الساعة المحددة تسللا ودخلا إلى الفيلا دون أن يقوما بكسر «كالون» الباب، وأثناء بحث المتهم «عامل الألوميتال» عن المقتنيات والمبالغ التي سيقوم بسرقتها، شعرت السيدة المسنة بحركة غريبة داخل الفيلا بالطابق الأرضي، وأثناء محاولاتها اكتشاف حقيقة ما يحدث تفاجأت بالمتهم، فانقض عليها بـ«السكين» قبل أن تصرخ وتستنجد بالأهالي.

700 جنيه وهاتفان

سقطت المجني عليها أرضًا، والدماء تملأ المكان من حولها، وقام المتهم بالبحث عن الأموال التي تحتفظ بها فوجد 700 جنيه وهاتفين فسرقهما وفر هاربًا، وفي اليوم التالي توجه نجل المجني عليها إلى فيلتها لزيارتها، ولكنه وجد الصدمة، والدته ملقاة أرضًا ودماؤها تملأ المكان، فأبلغ رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى أمكن التوصل لمرتكبي الواقعة وضبطهما.

بلاغ الى قسم الشرطة

ورد بلاغ الى قسم شرطة الهرم من أحد الأشخاص، يفيد بعثوره على والدته «مسنة» 76 عامًا، جثة هامدة داخل فيلتها بمنطقة اللبيني، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه لقيت مصرعها ذبحًا بالسكين، كما تبين سلامة كافة منافذ الفيلا، وبتكثيف التحريات تم التوصل لهوية مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عامل الوميتال وصديقه، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الضحية عقب ورود تقرير الطب الشرعي.