القبض على موظف قتل زوجته في منزل الزوجية بالطالبية

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على موظف بتهمة قتل زوجته داخل منزل الزوجية في الطالبية وقت العلاقة الحميمية، انتقامًا منها بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما، وتمكن المتهم من الهروب بعد أن أغلق باب الشقة عقب تنفيذ الجريمة توجه إلى منزل أسرته في محافظة بني سويف هربًا من الشرطة، لكن أجهزة الأمن تمكنت من رصد أماكن اختبائه وألقي القبض عليه وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد.

التحريات: خلافات زوجية

أفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن قاتل زوجته كان خلاف مع زوجته وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات وقبل تنفيذ الجريمة أخبر الجيران أن زوجته تركت منزل الزوجية، وسافرت إلى منزل أسرتها، وبعد فترة حضرت زوجته إلى الشقة وأقاما سويًا حتى تمكن من قتلها وقت العلاقة الحميمة وقضى مع الجثمان مدة يومين حتى ظهرت الرائحة الكريهة منه وبعدها فر هاربًا من مسرح الجريمة.

رائحة كريهة

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العقيد عمرو حجازي، مفتش المباحث، أن قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغًا من الجيران بانبعاث رائحة كريحة من شقة سكنية في الطالبية، فانتقلت قوة أمنية وتبين أن باب الشقة مغلقًا بالمفتاح من الخارج فتم تقنين الإجراءات من قبل النيابة العامة وبكسر باب الشقة عثر على سيدة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابس داخلية.

رحلة هروب المتهم

الزوج برر جريمته أمام المباحث بعد القبض عليه أن زوجته تعاني من شراهة جنسية وأن هذا الأمر كان سببًا في الخلافات الزوجية بينهما، وأنه خطط لقتلها حتى يستريح منها واستغل وجود علاقة بينهما وتمكن من خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وبقى في الشقة لمدة يومين بجانب الجثمان حتى شم رائحة كريهة ثم انصرف من الشقة إلى عمله، وكان يعود إلى منزل أسرته في بني سويف حتى تمكنت المباحث من القبض عليه.