المتهم بقتل الطفلة «جنى» يمثل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة

اصطحب فريق من النيابة العامة، وقوة من قسم شرطة حلوان، المتهم بقتل الطفلة «جنى. م»، 5 سنوات، بعد فشله في اغتصابها، لتمثيل الجريمة، ووصل المتهم إلي منطقة المساكن الاقتصادية في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس، وسط حراسة وإجراءات أمنية مشددة، ودخل المتهم في موجة بكاء وتشنجات بمجرد وصوله إلى مكان الحادث، شارحا كيف استدرج الطفلة إلى المحل الخاص به لإيهامها بإعطائها حلوى، لاشباع غرائزه الجنسية، وارتكب جريمته.

وفي السياق نفسه أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم «إسلام.م»،31 عامًا، بقال، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، كما طلبت النيابة من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

جنى القتيلة خرجت لشراء الحلوى ولم تعد

وفي وقت سابق تواصلت «الوطن»، مع شهود عيان خلال اتصال هاتفي لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها، من بينهم «محمود السيد»، أحد أهالي المنطقة، وقال: «الطفلة خرجت أمس تشتري حلوى من محل المتهم ومن وقتها، اختفت تمامًا، واكتشفت أسرتها تغيبها فبدأوا البحث عنها»، وأشار إلى أن المتهم وضع الجثة داخل جوال وألقاها خلف منزل أسرتها.

وأضاف شاهد العيان: «المتهم كان يبحث عن الطفلة مع أهالي المنطقة، وكان قاتلها وماحدش يعرف، وسأل بعض الجيران يوم الواقعة على جوال ما كنش حد يتوقع أنه هيستخدمه في الجريمة، واكتشتفنا الجريمة خلال البحث عنها لما اشتبهنا في الجوال».

اشترى جوال لوضع الجثمان بداخله

وقال محمد نبيل، أحد شهود العيان: «المتهم ألقى بجثة الطفلة خلف منزل أسرتها، بعيدًا عن أعين الجيران، وخلال مناقشة ضباط المباحث للجيران، تبين أن المتهم اشترى جوالا من سيدة بالمنطقة تدعى أم رودي، بجنيهين، وكاميرات المراقبة رصدت تحركاته وانكشفت جريمته».