«التضامن»: الانتهاء من المرحلة الأخير لمبادرة «بر أمان» الشهر الجاري

قالت ميرفت صابرين، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتأمينات، إن مبادرة أمان التي تستهدف صغار الصيادين البالغ عددهم 42 ألف صياد، وتم إطلاق المرحلة الأولى في شهر مايو الماضي بمحافظة الفيوم، مشيرة إلى أنه يتم استهداف 9 بحيرات منهم الريان 1 و3، وإدكو، ومريوط، ونهر النيل، كما تستهدف المبادرة بحيرة البرلس والتمساحة والمرة، وبحيرة ناصر، والبردويلة.

50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الرابعة لمبادرة «بر أمان»

وأوضحت مستشار وزيرة التضامن، في تصريحات صحفية لها، أمس خلال اجتماعها مع عدد من الصحفيين، أنَّه سيتمّ إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من مبادرة «بر أمان» نهاية الشهر الجاري، التي تتضمن العاملين في نهر النيل بتكلفة 50 مليون جنيه، ممولة بالكامل من صندوق تحيا مصر، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من المبادرة مع مطلع العام القادم.

توفير مستلزمات الصيد للصيادين

ولفتت إلى أن المبادرة معنية بتوفير مستلزمات الصيد للصيادين، مشيرة إلى أن مبادرة بر أمان انبثقت منها عدة مبادرات، مثل «إحلال وتجديد المراكب»، من خلال التعاون مع مكاتب الثروة السمكية، وتستهدف صغار الصيادين الراغبين في تجديد مراكبهم، وتتحمل التضامن 50% من تكلفة المركب، كما يتحمل الصياد 50%.

إعادة تدوير المركب للمساهمة في دعم الصيادين

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع البيئة لإعادة تدوير المركب للمساهمة في دعم الصيادين، مؤكدة أنه تم العمل على المزارع السمكية، وتوفير مشروعات تمكين اقتصادي لهم لأبناء الصيادين، خلال فترة التوقف المؤقت للصيد لإيجاد بديل دخل، وليست بالضرورة أن تكون مشروعات صيد.

ولفتت إلى أن المرحلة الرابعة من مبادرة «بر أمان»، تستهدف 18 ألف صياد، مشيرة إلى أن الصائدات هناك منها جزء رسمي وآخر غير رسمي، «هناك صائدات بتصطاد بغطا حلة»، وليس معها ترخيص صيد، وهناك سيدات أرامل وورثت ترخيص صيد سواء عن والدها أو زوجها، مؤكدة أن الصائدات الحاصلات على ترخيص تم تسليمهن 135 مركبا، مشيرة إلى أن السيدات اللاتي لديهن ترخيص صيد لا يتجاوز عددهن 2000.