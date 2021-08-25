إطلاق المرحلة الثانية من «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين اليوم

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة العامة للثروة السمكية، اليوم، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين، والتي يستفيد منها 7416 صيادا يعملون في بحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويتعاون في تنفيذها صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك.

وتعلن وزيرة التضامن الاجتماعي بحسب بيان عن الوزارة، 3 مبادرات جديدة خلال الاحتفال، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية «بر أمان».