تعليمات مشددة بمراجعة بيانات الطلاب في ورقة امتحان رابعة ابتدائي

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين، بمراجعة بيانات طلاب الصف الرابع الابتدائي في ورقة الامتحان، مؤكدة أنّ الإجابة في نفس ورقة الامتحان، وهناك إجراءات وقائية مشددة في المدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب بإجراءات التباعد الاجتماعي.

التعليم: الامتحانات تعقد على مستوى كل مدرسة

وأكد عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، أنّه جرى التنبيه على المعلمين المشرفين على امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمراجعة بيانات الطلاب، وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أنّ امتحان الصف الرابع الابتدائي في مادة اللغة العربية والتربية الدينية، يعقد على مستوى الإدارة التعليمية لتحقيق مبدأ الشفافية، موضحا أنّ الإدارة حرصت على متابعة سير الامتحانات في المدارس.

التعليم: امتحانات الصف الرابع تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين

وفي سياق متصل، أكد عدد من طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنّ امتحان اللغة العربية جاء من المقرر الدراسي والأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحين لـ«الوطن»، أنّ الامتحان اشتمل على الأجزاء التي شرحت في المدرسة، وتنوعت الأسئلة بين الصواب والخطأ والاختيار من متعدد والمقالية.