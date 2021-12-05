بدء امتحانات الصف الرابع الابتدائي ورقياً في المدارس اليوم

يبدأ اليوم الأحد، امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر، لطلاب الصف الرابع الابتدائي، ورقياً، في المدارس في زمن الحصة المدرسية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم جميع اللجان الامتحانية وإلزام المعلمين بإرتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وانتهت مديريات التربية والتعليم، من الاستعدادات المتعلقة بعقد الامتحانات سواء طباعتها أو إعداد الكشوف النهائية بأسماء الطلاب المقيدين بالصف الرابع الابتدائي، وأكدت مصادر أنه تم تسليم المدارس الامتحانات سواء باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وذلك بحسب طبيعة كل مدرسة.

وأضافت المصادر، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة عقد الامتحانات في زمن الحصة المدرسية والحرص على عدم إعلان الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الامتحان حتى نهاية العام الدراسي، موضحة أن التقييم يتم بالألوان لتوضيح مستوى الطالب في المقرر الدراسي.

وتابعت المصادر، أنه تم التنبيه على جميع الإدارات بضرورة عدم السماح للطلاب بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي، موضحة أن الامتحان يعقد ورقياً ويتكون من 10 أسئلة تعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.

نصائح للطلاب قبل الامتحانات

وفي سياق متصل، كشف حامد البيومي، مدرس علوم، عن مجموعة من النصائح للطلاب، موضحاً أنَّه يجب على الطلاب مذاكرة المنهج بشكل مختلف عن الشكل التقليدي بمعنى قراءة المحتوى جيداً وفهم ما فيه دون اللجوء للحفظ.

وأضاف «البيومي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي موضوعية تقيس الفهم والإدراك، لذلك يجب على الطلاب مذاكرة محتوى المنهج بهدف الاستمتاع وشدد على ضرورة حل كثير من التدريبات والنماذج التي تغطي محتوى المناهج على هيئة «س وج»، مما يساعد على تثبيت المعلومة.

وتابع أنَّه لابد من الطمأنينة والبعد عن التوتر والقلق ليتعود أولياء الأمور قبل أبنائهم على هذا النظام الجديد، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم وفرت العديد من المنصات التعليمية، مثل بنك المعرفة وقناة مدرستنا، تسهل على الطلاب فهم المقرر الدراسي.