79 ألف تلميذ يبدأون امتحانات الصف الرابع الابتدائي في بني سويف اليوم

يبدأ 79 ألفا و623 تلميذا وتلميذة بالصف الرابع الابتدائي، داخل 678 مدرسة بمحافظة بني سويف، اليوم الأحد، الامتحانات في المواد الأساسية، المقرر استمرارها حتى الخميس القادم، ورقيا، على مستوى الإدارات التعليمية السبع، لقياس فهم مخرجات التعليم لدى التلاميذ.

تعليم بني سويف: الامتحان يقيس فهم مخرجات التعليم لدى التلاميذ

وأوضح الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إن المديرية استعدت جيدا لتلك الامتحانات التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الخميس القادم، وذلك من خلال التأكيد على الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بامتحان الصف الرابع الإبتدائي.

وأضاف «سوف يغطي الاختبار ما تم دراسته من المناهج حتى منتصف شهر نوفمبر الماضى، وذلك وفق خطة توزيع المناهج، على أن يتم الاختبار على مستوى الإدارة التعليمية في المواد الأساسية وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، والمهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات، وستكون أسئلة الامتحان أسئلة متنوعة وتقيس فهم مخرجات التعليم لدى التلاميذ».

محافظ بني سويف يوجه مديرية التربية والتعليم بالاستعداد الجيد للامتحان واتخاذ الإجراءات الوقائية

من جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على متابعته مع مسؤولى قطاع التعليم، استعدادات المديرية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي داخل المدارس، والالتزام التام بالكتاب الوزاري في هذا الشأن، مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

كانت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قد عقد اجتماعا، بحضور موجهي عموم المواد الدراسية، ومسؤولى التعليم العام والتعليم الابتدائي، حيث تم التأكيد على الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بامتحان الصف الرابع الابتدائي بالمحافظة.