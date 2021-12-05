«أيمن» في دعوى نشوز: بتدي فلوسي لأخوها عشان يشتري مخدرات

«بتاخد الفلوس اللي تعبان فيها علشان تديها لأخوها العاطل يشتري مخدرات».. بهذه الكلمات وقف «أيمن» أمام محكمة الأسرة يشتكي زوجته، بعد أن يأس من أن يمنعها من التعامل مع أشقائها التي وصفهم بـ«البلطجية»، وبرر سبب دعوى النشوز التي أقامها بأنه لن يسمح أن يتردد على منزله مسجلين خطر ليتعاطوا المخدرات في بيته، فضلًا عن أنها تأخذ من أمواله وتعطي شقيقها الأصغر ليشتري تلك المواد المخدرة.

أشقاء الزوجة مسجلون خطر

وقال «أيمن»، أمام محكمة الأسرة، إنه تعرف على فتاة عن طريق جارته، التي أقنعته بأنها فتاة مناسبة، وحاصلة على مؤهل دراسي عالٍ، وبعد اللقاء الأول انجذب لها وتبادلا الإعجاب وتمت الخطبة، وبعدها لاحظ أن أشقاءها لديهم أسلوب منحرف، وأنهم مسجلين خطر على ذمة قضايا «بلطجة»، ولكن رفض فسخ الخطبة لأن لا ذنب لها، واتفقا أنها بعد الزواج ستضع حدا لعلاقاتها بهم وبزوجاتهم.

أخوها بياخد فلوسي

وأضاف الزوج أنه تفاجأ بعد الزواج بأيام، بزيارات أشقاء زوجته المتتالية دون مناسبة، فبرر الأمر أنهم يفتقدونها وسمح لها برؤيتهم حتى لا يضغط عليها نفسيًا، ومع الوقت سيقنعها بآرائه، وبعد شهرين علم بحملها، وطلبت الانتقال لمنزل عائلتها ليهتموا بها وأن يرسل لها مصروفاتها، لكنه رفض وطلب منها أن تطلب من والدتها الجلوس معها ورعايتها في شقتها، لكنها تعندت وافتعلت شجارًا، وبعد ولادة الطفل تفاجأ بأنها تأخذ من أمواله وتعطي شقيقها العاطل ليشتري مخدرات.

بيتي بقى قهوة

وتابع أيمن: «عرفت أنها بتاخد الفلوس اللي تعبان فيها علشان تدي أخوها العاطل يشتري مخدرات، ولما اتخانقت معاها ومنعتها اشتكت لأخواتها، وبعدها لقتيها حولت الشقة قهوة لأخوها وأصحابه، وقالت لي مش أحسن ما يقعدوا على القهوة، وعرفت أن الموقف أتكرر أكتر من مره في غيابي، ولما هددتها بالطلاق، هدتتني أن الشقة هتبقي بتاعتها وأنها هترفع دعوى خلع».

وأنهي الزوج حديثه بأنه لن يعيش معها يومًا واحدًا بعد أن خانت الأمانة وتصرفت في أمواله بهذا الشكل، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة بالجيزة، وإقامة دعوى نشوز ضدها حملت رقم 57 لسنة 2020، ولا زالت منظورة أمام المحكمة.