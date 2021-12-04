زوجة في دعوى خلع: مريض نفسي ومحبوس في قضية تحرش بطفلة

ذهبت فتاة عشرينية لمحكمة الأسرة تستغيث من زوجها بعد أن تأكدت أنه مريض نفسي بسبب أفعاله، وأنها حاولت بكل الطرق مساعدته في العلاج، لكنه كان يرفض، ويتهمها بالجنون، ويتعدى عليها بالضرب المبرح، ففاض بها الكيل بعد أن رأته يتحرش بطفلة أمام المنزل فلجأت لمحكمة الأسرة بالبساتين لتقيم دعوى خلع ضده، حملت رقم 293 لسنة 2021.

مريض نفسي ويعنفها

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة إنها تزوجت منذ 5 سنوات، ذاقت فيهم المرار بسبب تصرفات زوجها الجنونية، وكانت غير قادرة على الانفصال عنه، بسبب أهلها وأهله، لكنها كانت تخشى على نفسها من تصرفاته وأفعاله، فكان يجلس بالساعات يتحدث مع نفسه، ويجلس في الغرفة بمفرده بالأيام، فطلبت منه اللجوء لطبيب نفسي، فاتهمها بالجنون وقام بحبسها داخل غرفة النوم لمدة يومين وعندما فتح لها اتصلت بأهلها وقاموا بنجدتها.

الزوج يتعاطى المخدرات

وأضافت الزوجة، أن الأهل حاولوا إصلاح الأمر بينهم وعقدوا جلسة صلح، وعادت له مرة أخرى على أمل أن يعدل حاله ويذهب لطبيب نفسي للعلاج وتهدئة أعصابه لا أكثر، لكن عندما عادت اكتشفت الكارثة أنه بدأ يتعاطى المواد المخدرة وازدادت حاله سواً، وأصبح يتردد على أسوء أشخاص بالمنطقة ممن يتعاطون المخدرات.

تحرش بطفله أمام المنزل

وتابعت الزوجة حديثها قائله: «في مرة لقيته طالع قدام البيت كأنه بيراقب حاجة، وقال لي اقفلي الباب وأنه رايح يشتري حاجة، وبعدها سمعت صوت طفله بتصرخ ونفسها مكتوم فقلقت، فخرجت بسرعه لقتية بيتحرش بطفلة من جيرانا وكاتم نفسها علشان متصرخش، فضلت أصوت لحد ما ساب البنت من أيديه، وضربني علقة موت لحد ما غبت عن الوعي، وبعد ما فقت لروحت لأهل الطفل وحكيت لهم، وبعدها ضربوه وعملوا له محضر واتحبس، وأهله أتهموني بأنني السبب في حبسه».

واختتمت الزوجة دعواها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع ضده، على ذمة قضية تحرش بطفلة أمام المنزل، وما زلت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.