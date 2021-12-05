وزير النقل يغرم ركابا بمحطة قطارات رمسيس لتهربهم من دفع قيمة التذكرة

طبق الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، غرامة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات، وذلك بعد أن وجد عدداً من الركاب دون تذاكر، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر برمسيس، مؤكّدًا ضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات.

وزير النقل يتفقد عددا من القطارات للتأكد من مستوى النظافة

وأوضح وزير النقل، خلال جولته التفقدية بمحطة مصر برمسيس أمس، أنَّه يجب على جميع قيادات السكة الحديد، التواجد في مواقع العمل ومتابعة سير العمل لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامه وعدم وجود أي عامل مقصر في أداء واجبه الوظيفي، حيث تفقد الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة وتفقد أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، للتأكّد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة، كما تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة الى طنطا.

وزير النقل يلتقي مع عدد من المواطنين داخل محطة مصر

والتقى كامل الوزير، عددا من المواطنين خلال جولته ودار حوار حول قطارات خط منوف بالسكة الحديد، مؤكّدًا أنَّه تمّ توقيع عقد مع تاليس الإسبانية العالمية لتطوير خط «قليوب/ منوف/ طنطا» بطول 94كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، وهو ما سيمكّن من زيادة عدد القطارات مستقبلا وسيقلل من زمن الرحلة، كما يسهم في زيادة معدلات السلامة والأمان وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.