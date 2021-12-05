«السكة الحديد»: لن نوقف حركة قطارات الإسكندرية بسبب نوة قاسم

أعلنت هيئة السكة الحديد، انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وعدم توقف حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس، بسبب نوة قاسم، موضحة أن جميع الرحلات سيتم تسييرها دون أي أزمات، مؤكدة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية في العديد من المحافظات.

رحلات القطارات على خط الإسكندرية منتظمة رغم نوة قاسم

وكشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن أن حركة القطارات على خطوط القاهرة الإسكندرية والعكس منتظمة منذ صباح اليوم، رغم تحذيرات الأرصاد الجوية من نوة قاسم في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت كل التدابير الاحترازية، لمواجهة الأمطار والسيول في العديد من المحافظات، موضحا أن هناك تعليمات لجميع قائدي القطارات بتخفيض السرعة حال حدوث أي أمطار غزيرة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

نوة قاسم لن تؤثر على سير حركة القطارات في الإسكندرية

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد، لن توقف حركة القطارات على خطوط القاهرة الإسكندرية والعكس بسبب نوة قاسم، موضحا أنها لن تؤثر على حركة مسير القطارات، وأن هناك تعليمات مشددة لجميع قائدي القطارات العاملين على خطوط الإسكندرية، يتخفيض سرعة القطارات، تزامنا مع نوة قاسم، للحفاظ على سلامة الركاب، وحركة مسيرة القطارات.

وزير النقل: ننفذ خطط شاملة لتقليل حوادث القطارات

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، على أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تنفذ خططا شاملة بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه، لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، والحد من حوادث القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مشيرا إلى أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية ستكون جديدة ومحدثة مع مطلع يناير 2022.

«ارتفاع الأمواج وغرق الشوارع» أبرز سيناريوهات نوة قاسم بالإسكندرية

يذكر أن تشهد محافظة الإسكندرية خلال الساعات القليلة المقبلة، ذروة الاضطربات المناخية الناتجة عن نوة قاسم، والتي تعتبر أحد أقوى النوات التي تضرب المدينة الساحلية في فصل الشتاء، من بين 13 نوة أخرى.

وتبدأ نوة قاسم، بتغيرات مناخية كبيرة تشهدها مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تبدأ بأمطار غزيرة وهبوب رياح شديدة في اليوم الأول لـ نوة قاسم والمعروف بأنها أقوى نوات شهر ديسمبر ويصحبها سقيع وأمطار وارتفاع أمواج، ما يجعلها تبين الوجه الحقيقي لفصل الشتاء.