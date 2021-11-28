كامل الوزير: هدفنا الأكبر هو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

تحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت

وتابع: «كما يتم العمل على تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت وإنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1» موضحا «يأتي ذلك في إطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل الذي سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط».

وزار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ميناء دمياط لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الحالية، والخطط الزمنية للمشروعات المستقبلية بالميناء حيث كان في استقباله اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط.

رفع العلم على أحدث ثلاث قاطرات بحرية جديدة

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء قدمه رئيس الهيئة ثم قام وزير النقل برفع العلم على أحدث ثلاث قاطرات بحرية جديدة انضمت مؤخراً لأسطول وحدات الخدمات البحرية بميناء دمياط وهي القاطرات «هداية، سليمان، صالح» التي تم بناؤها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، التي تصل قدرة شد كل منها إلى 60 طنا وتبلغ سرعتها 12 عقدة، ويبلغ طول كل منها 35 م وبعرض 11.5 م وغاطس 5.30 م ومزودة بمنظومة مكافحة حريق وأجهزة ملاحية متطورة.

يذكر أنه جرى التعاقد على الثلاث قاطرات لمواكبة الزيادة الحالية في استقبال سفن نقل الغاز المسال من محطة الإسالة بالميناء والزيادة المتوقعة في سفن الحاويات من الأجيال الجديدة مع بدء تشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1».

وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر

وتفقد الوزير في جولة ميدانية، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات تحيا مصر 1، التي تصل طاقتها القصوى إلى أكثر من 4 ملايين حاوية مكافئة وأطوال أرصفتها إلى 1970م وبعمق 18 مترا، بالإضافة إلى ساحة خلفية بمساحة 910 آلاف م2، وذلك ضمن إنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل.

كما تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة «حاجز الأمواج الشرقي» بإضافة امتداد بطول 1565م وإنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 3600م بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية، وكذلك تفقد موقع إنشاء مشروع محطة «تحيا مصر 2» الجديدة متعددة الأغراض خلف الحاجز الغربي بأطوال أرصفة 3320 م وعمق 17 م وظهير خلفي بمساحة مليون م2 تقريباً التي ستساهم في زيادة طاقة التداول بمقدار 24 مليون طن سنوياً لمواجهة الزيادة المتوقعة لتداول البضائع بالميناء.

وفي ختام جولته تفقد وزير النقل موقع مشروع إنشاء رصيف بطول 600 متر وساحة خلفية 270 ألف متر مربع واطلع على مخطط الاستغلال المستقبلي للمشروع.

ووجه الوزير بالعمل على مدار الساعة وتنفيذ كافة المشروعات وفقاً لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو كافة المشروعات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات وذلك من خلال تطوير قطاع النقل البحري وتطوير كل الموانئ البحرية.