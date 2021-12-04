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محمود مسلم

بدء إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد في أبو النمرس

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الوطن
06:35 م | السبت 04 ديسمبر 2021
انشاء كوبري للسيارات

انشاء كوبري للسيارات

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء في أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد في مركز ومدينة أبو النمرس.

إنهاء التكدس المروري في أبو النمرس

ويعد الكوبري أحد المطالب الملحة لمواطني المركز نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، بالإضافة إلى أنه سيكون حرما مروريا آمنا يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.

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