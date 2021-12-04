بدء إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد في أبو النمرس

أعلنت محافظة الجيزة عن البدء في أعمال إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان السكة الحديد في مركز ومدينة أبو النمرس.

إنهاء التكدس المروري في أبو النمرس

ويعد الكوبري أحد المطالب الملحة لمواطني المركز نظرًا لما تشهده المنطقة من تكدس الحركة المرورية بذلك القطاع، بالإضافة إلى أنه سيكون حرما مروريا آمنا يقضي على الحوادث التي تقع بالمنطقة نتيجة المرور العشوائي أعلى مزلقان السكة الحديد.