«الأعلى للإعلام» يحدد مواقيت بث برامج الأطفال طبقا للنظام الفرنسي

شددت مدونة سلوك الطفل، التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان «إرشادات وقواعد عامة»، بالتنسيق مع منظمة يونيسيف، على ضرورة أن تهتم المؤسسات الإعلامية بوضع جداول لبث محتوی إعلامي يراعي فترات ذروة المشاهدة لضمان بيئة آمنة للأطفال في جميع الأوقات، خاصة بعد زيادة المحتوى الموجه للأطفال مؤخرا، مثل الطفل الباكي الذي انتشرت قصته على السوشيال ميديا بعد عرضها على قناة الحياة.

الطفل الباكي

وبعيدا عن أزمة الطفل الباكي، فمن المقرر أن يتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ملاحظاته على مدونة سلوك الطفل وحقوقه الإعلامية، تمهيدا لاعتمادها رسميا ونشرها في جريدة الوقائع المصرية، لإتاحة إمكانية معاقبة الوسائل المخالفة لها.

مدونة سلوك الطفل

ووفقا لمدونة سلوك الطفل، يمكن الحكم على الجدولة المناسبة للمحتوى الإعلامي وفقا لما يلي:

1. طبيعة القناة والمحطة والبرنامج، وطبيعة محتوى البت.

2. بداية ونهاية وقت بث البرنامج، العدد المحتمل والمدى العمري من جمهور الأطفال.

3. مراعاة المواعيد الدراسية وعطلات نهاية الاسبوع والأعياد.

4. طبيعة الجمهور المتوقع لقناة / محطة معينة في وقت معين وفي يوم معين.

5. التوقيت المفصّل للمشاهدة الآمنة للأطفال، بخلاف فترات ذروة المشاهدة، خلال الأيام الدراسية من 6:00 ص إلى 9:00 مساء، وفي عطلات نهاية الأسبوع الإجازات العطلات، من الساعة 6:00 صباحا حتى 11:00 مساء مع تمديد ساعة واحدة قبل وبعد فترة ذروة المشاهدة المذكورة أعلاه.

نظام الإعلام الفرنسي

وأشارت مدونة سلوك الطفل إلى اقتباس نظام التصنيف والترميز من نظام الإعلام الفرنسي، حيث تختلف ألوان هذه الرموز من بلد إلى آخر، ومع ذلك، روعي في اختيار الألوان المقترحة لهذا التصنيف وفي هذه المدونة متوسط خيارات الكثيرين بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر «تصنيف المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام BBFC للمحتوى عبر الإنترنت، ونظام التقييم البرازيلي»، ويتشابه هذا التصنيف مع الجهود الفردية التي تبذلها بعض القنوات الخاصة في مصر.

تصنيف الوسائط الإعلامية

وتضمنت مدونة سلوك الطفل 5 أنظمة لتصنيف الوسائط الإعلامية، ولفتت إلى أنّ المرجع هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة OfCOM، وهي:

1. (G لون الرمز أخضر)، مناسبة لجميع جمهور المشاهدین، ومحتوی مناسب لجميع الأعمار، ولا يقتصر على المحتوى المخصص إعداده في إطار إيجابي للأطفال.

2. (+12 لون الرمز: أصفر)، يحظر على الأطفال دون سن (12 عاما) مشاهدة هذا المحتوى، الذي يشمل لغة قد تكون غير لائقة، أو مظاهر عنف، أو تلميح جنسي، ويجب وضع رمز تصنيف المحتوى في زاوية الشاشة لمدة دقيقتين بعد كل فاصل إعلاني.

3. (PG لون الرمز الأزرق)، ترجع المشاهدة تحت إشراف الوالدين، قد يضم المحتوى صورا غير مناسبة للأطفال، وبالتالي هناك حاجة إلى مشاركة وإشراف الوالدين.

4. (+16 لون الرمز: برتقالي)، يحظر على الأطفال (دون 16) عاما مشاهدة هذا المحتوى لاحتوائه على مستوى معتدل من مشاهد العنف، ولغة غير لائقة بعض الشيء، وبعض المشاهد التي تصور مواقف.

5. (+18 لون الرمز بالنسبة للبث التلفزيوني)، يجب بث المحتوى خلال ساعات الليل من الساعة 9:00 مساء وحتى 5:00 صباحا.