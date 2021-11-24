هاني شاكر يناشد الأعلى للإعلام منع استضافة نجوم المهرجانات في التليفزيون

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيانًا صحفيًا، بشأن آخر التطورات المُتعلقة بأزمة وقف 19مؤدي مهرجانات، لعدم تقنين أوضاعهم.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا وتدعو إلي العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده هذه القوي لتصغير دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضافت نقابة الموسيقيين: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر درعا وحصنا لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات لتضافر الجهود مع النقابة للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».

مناشدات بعودة الدولة للإنتاج الفني

وكشفت نقابة المهن الموسيقية، عن بعض التوصيات والمناشدات التي خرج بها الفنان هاني شاكر، خلال لقائه في الصالون الثقافي الأولى بقصر ثقافة السينما.

- أولًا: مناشدة المجلس القومي للإعلام أن يدعم قضيتنا وعدم استضافة مؤدي المهرجانات والترويج لهم.

- ثانيًا: عودة إنتاج الدولة للأعمال التي تحمل قيم وأخلاق الشعب المصري ولا تترك الإنتاج للمنتج الفرد الذي لا يبتغي غير الربح بغض النظر عن المحتوي والمضمون.

- ثالثًا: فتح جميع مسارح الدولة وقصور الثقافة علي مستوى الجمهورية لإقامة حفلات واكتشاف مواهب جيدة في كل المحافظات بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية على أن يكون رسم دخول الحفلات في متناول جميع فئات الشعب.

- رابعًا: عودة حصص التربية الموسيقية للمدارس والاهتمام بجميع الفنون.

تفاصيل التحقيق مع محمد رمضان في نقابة الممثلين

وكان من أبرز القرارات التي اتخذها الفنان هاني شاكر وأعلنها لأول مرة في مؤتمر صحفي، وقف تصاريح الفنان محمد رمضان بإقامة حفلات حتى يتم التحقيق معه من نقابته المهن التمثيلية في المخالفات التي اقترفها في حفلاته والخروج عن الشكل الذي يجب أن يتحلى به الفنان المصري.