الرئيس يبكي متأثرا بحديث طالب من ذوي الهمم.. والأم تدعو له

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكلمة الطالب عبدالرحمن، أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي قال فهيا إنَّه يحلم بأن يكون إعلاميًا، قائلا: «أنا شايف إننا كسبنا إعلامي رائع، ودي فرصة نقدم عبدالرحمن لكل مصر والدنيا كلها».

الرئيس للطالب: كسبنا إعلامي رائع.. ودي فرصة نقدمك للدنيا كلها

وتأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي بحديث «عبدالرحمن»، وذرف الدموع بعدما أطلقت والدة الطالب «زغرودة» حيث كانت تتواجد بين الحضور، وهتفت قائلة: «يارب يخليك ياريس».

والدة الطالب: ربنا يخليك يا ريّس

وقال الطالب عبدالرحمن باكيًا: «أنا عاوز أحيي والدتي» ليرد الرئيس «إحنا لسة محينهاش.. إحنا هنحييها على المسرح دلوقتي أومال إيه.. على الشعر الجميل والشخصية الجميلة اللي شايفينها قدامنا.. ربنا يخليهالك ويخليك لها ودايما تشوفك بخير وسلامة».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، فالنسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

ومن المقرر أنَّ يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.