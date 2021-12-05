ترتيب السيارات الأكثر مبيعًا خلال 2020.. شيفرولية تتصدر القائمة

سجلت مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلي المصري، معدلات مرتفعة بنسبة وصلت إلى 32.04%، بـ234 ألفًا و901 مركبة، خلال الفترة من شهر يناير وحتى أكتوبر من العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعات العام الماضي 2020، التي سجلت نحو 177 ألفًا و901 مركبة؛ حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة مبيعات العلامات التجارية المختلفة للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي 2020، وترتيب العلامات المتنافسة على الأكثر مبيعا خلال العام الجاري.

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات بمختلف أنواعها في السوق المحلي منذ بداية 2021

- ارتفعت معدلات مبيعات شيفروليه، بنحو 43 ألفًا و189 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، حيث سجلت 35 ألفًا و893 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات نيسان، إلى 22 ألفًا و691 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 16 ألفًا و264 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات إم جي، إلى 21 ألفًا و410 مركبات، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 10 آلاف و80 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات تويوتا، إلى 20 ألفًا و923 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 18 ألفًا و911 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات هيونداي، إلى 20 ألفًا و783 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 15 ألفًا و35 مركبة.

-ارتفعت معدلات مبيعات سوزوكي، إلى 16 ألفًا و875 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 4 آلاف و129 مركبة.

ارتفاع معدلات مبيعات كيا

- ارتفعت معدلات مبيعات كيا، إلى 12 ألفًا و711 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 8 آلاف و134 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات شيري، إلى 12 ألفًا و322 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 7 آلاف و400 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات فيات، إلى 12 ألفًا و16 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 10 آلاف و87 مركبة.

- ارتفعت معدلات مبيعات بيجو، إلى 9 آلاف و682 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 حيث سجلت 5 ألاف و869 مركبة.