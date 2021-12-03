ارتفاع معدل مبيعات السيارات بنسبة 32% خلال 2021

سجّل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلي خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر للعام الجاري، ارتفاعًا بنسبة وصل إلى 32.04% بعدد 234 ألف و901 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال ذات الفترة من العام المنصرم 2020، التي وصلت إلى 177 ألف و901 مركبة، وذلك حسبما ذكر التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة مبيعات السيارات، بحسب النوع ما بين «ملاكي وأوتوبيس وميكروباص وشاحنات»، ونسب الارتفاع والانخفاض في معدل المبيعات خلال العام الجاري مقارنة بعام 2020.

مبيعات السيارات خلال العام 2021

وحسب التقرير، سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال العام 2021، نسبة ارتفاع وصلت إلى 36% بعدد 173 ألف و 176 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020 حيث سجلت عدد 127 ألف و 45 مركبة.

فيما تراجع معدل مبيعات مركبات «الأتوبيس والميكروباص»، خلال العام 2021 بنسبة 8.2% بعدد 20 ألف و 62 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 21 ألف و 853 مركبة.

وأوضح التقرير، ارتفاع في معدل مبيعات مركبات الشاحنات نسبة ارتفاع وصلت إلى 44% بعدد 41 ألف و 663 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 29 ألف و 3 مركبات.

وفي ذات السياق أوضح التقرير الصادر عن «الأميك»، ترتيب العلامات التجارية المختلفة للسيارات الأكثر مبيعا خلال شهر أكتوبر الماضي في السوق المحلي، وهي:

ترتيب العلامات التجارية المختلفة للسيارات

- شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2021 بعدد 4118 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت عدد 4102 مركبة.

- إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2021 بعدد 2912 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت عدد 1427 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2021 بعدد 2784 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت عدد 990 مركبة.

- نيسان، بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2021 بعدد 2067 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت عدد 2429 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2021 بعدد 1968 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال أكتوبر 2020 حيث سجلت عدد 1966 مركبة.