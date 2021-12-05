شريف مدكور لبطل من ذوي الهمم: دا أنت أشطر مني.. والسباح: بحفظه بقالي أسبوعين

قال محمد جودة، بطل العالم في السباحة والمصاب بالتوحد، إنه من مواطني محافظة بورسعيد، ونجح في الحصول على بطولة العالم في السباحة وهو في عمر الـ17 سنة، «حصلت على ثاني بطولة عالمية في أستراليا ورفعت علم مصر».

شريف مدكور لـ محمد جودة: أنا بقرأ من ورق.. لكن كلامك كله من قلبك

وتابع «جودة» خلال الاحتفالية «قادرون باختلاف» ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي: «أنا قاعد أحفظ الكلام ده بقالي أسبوعين»، ليرد عليه الإعلامي شريف مدكور بقوله، «حافظ إيه ده أنت قولت الكلام ده كله من قلبك، دا أنت أشطر مني، أنا بقرأ من ورق، أنا بشكرك».

البطل السباح يشكر المشاركين بتدريب أبطال البحرية في تدمير إيلات

وأضاف السباح المصري،أنَّ أسطورة السباحة في مصر والعالم هو الكابتن نبيل الشاذلي، وهو من احتضن السباحين بـ«قادرون باختلاف»، مبينًا أن له تاريخ طويل من الإنجازات خاصة في عبور المانش، واختاره العالم كسباح القرن الـ20، كما شارك في تدريب عدد من أبطال البحرية المصرية لتدمير ميناء إيلات.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، فالنسخة الثانية من الاحتفالية كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

ومن المقرر أنَّ يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية على جميع لاعبي الاتحاد مثل تنس الطاولة وألعاب القوى وكرة القدم والدراجات، منهم أبطال عالم في الاتحاد، كما سيتمّ عرض بعض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية.