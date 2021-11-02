أخبار البحر الأحمر: لجان لتفقد الفنادق ومهرجانات سباحة وألوان بالشواطئ

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر عدداً من الأحداث الهامة خلال الساعات القليلة الماضية، في مقدمتها قيام لجان من وزارة الصحة بزيارات مفاجئة لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، للوقوف على الإجراءات الصحية المتبعة، وإغلاق أي منشأة في حالة رصد أي مخالفة صحية بداخلها، كما استضافت الغردقة فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة، لمسافة 2 كيلومتر، بمشاركة عدد من السباحين من عدة دول، وفي مرسى علم، نظمت الفنادق مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة عشرات من السائحين الأجانب.

لجان من وزارة الصحة للتفتيش على الفنادق السياحية

تفقدت لجان من َوزارة الصحة عدداً من الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وأجرت عمليات تفتيش مفاجئة داخل الفنادق، حول الإجراءات الصحية المتخذة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل الفنادق، وجودة الخدمات المقدمة للسائحين، حيث أن هذه اللجان لديها الضبطية القضائية، ولديها الصلاحية في غلق الفندق فوراً، في حالة وجود مخالفات تهدد سلامة وصحة النزلاء.

فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة

واستضافت مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، فعاليات مهرجان سباحة الفراعنة للمياه المفتوحة، لمسافة 2 كيلومتر، وتنافس عشرات السباحين من الشباب والفتيات وعدد من الأجانب من جنسيات مختلفة، وسباحين من ذوي الهمم، وفاز السباح الكندي جيف بالمركز الأول، بينما فازت بالمركز الثاني السباحة إلينا جرين، من أيرلندا، وفاز بالمركز الثالث السباح المصري محمد أبو الوفا، والمركز الرابع كان من نصيب السباحة المجرية ديانا توس.

كما فاز السباح محمد الحسيني بالمركز الأول لذوي الهمم، وفاز بباقي المراكز كل من السباح عمر بركات، والسباح يوسف علاء، والسباح الإنجليزي جورج ماريسون، والسباح براين من إنجلترا.

مهرجان الألوان على شواطئ مرسى علم

وشهدت مدينة مرسى علم، جنوب محافظة البحر الأحمر، مهرجان الألوان على الشواطئ المفتوحة، بمشاركة عشرات السائحين الأجانب، وذلك في جو ترفيهي لاقي قبول وإعجاب السائحين، الذين حرصوا على التفاعل مع المهرجان، وطلاء وجوههم وأجسامهم بالألوان المختلفة، والتقاط الصور التذكارية، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم، وتحرص الفنادق على تنظيم مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه، وذلك بصفة أسبوعية.