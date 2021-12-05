في منتصف الليل.. مقتل 14 مدنيا في الهند نتيجة إطلاق نار عشوائي

لقي نحو 15 هنديًا على الأقل، مصرعهم، من بينهم أحد أفراد الأمن، نتيجة إطلاق قوات الأمن الهندية النار بشكل عشوائي في ولاية «ناجالاند» شمال شرقي البلاد، معتقدين أن بعض القتلى كانوا مسلحين.

وأعرب وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، عن بالغ حزنه بشأن مقتل مدنيين في حادث إطلاق نار من قبل قوات الأمن في ساعة متأخرة من مساء السبت، مضيفا عبر حسابه الشخصي عبر موقع «تويتر»، أن حكومة الولاية ستجري تحقيقا دقيقا وشاملا في هذا الحادث لضمان العدالة، بحسب وكالة أنباء «رويترز».

احتجاجات جراء إطلاق قوات الأمن النار على مدنيين بالهند

وذكر موقع قناة «روسيا اليوم»، أن قرويون غاضبون حرقوا سيارات تابعة للجيش الهندي؛ احتجاجا على مقتل عدد من المدنيين بإطلاق نار من قبل الجنود، معتقدين أنهم مسلحين بولاية «ناغالاند».

تفاصيل إطلاق النار على المدنيين

ومن جانبه، قال ضابط بالجيش الهندي، إن الجنود نصبوا كمينا لمدة أسبوع بعد تلقي معلومات استخباراتية بأن المتمردين كانوا يخططون لمهاجمة جنود في المنطقة الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق «غواهاتي»، وهي عاصمة ولاية «آسام» وأطلقوا النار على شاحنة تقل 6 أشخاص.

وصرح الضابط بأن اشتباكات قوات الأمن مع المتظاهرين الذين أحرقوا سيارات الجنود، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص آخرين، و جنديا، فيما أكد زعيم محلي بالولاية، نيامتو كونياك، أن القتلى من عمال مناجم الفحم.

وذكرت وكالة أنباء «رويترز»، أن رئيس حكومة ولاية «ناغالاند»، نبهيو ريو، سيفتح تحقيقا عاجلا من أجل معاقبة المسؤولين عن الحادث، الذي أرجعه إلى خلل استخباراتي.

وفي سياق متصل، اتهم عدد كبير من السكان المحليون في «ناغالاند» قوات الأمن الهندية استهدافهم بعض المدنيين عن طريق الخطأ، خلال عمليات ضد جماعات متمردة داخل المنطقة.