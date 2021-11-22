احتجاجات في 4 دول أوروبية بسبب إجراءات كورونا.. شغب وإصابات واحتجاز

استمرت الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية وقفات احتجاجات على خلفية فرض إجراءات لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتطعيم الإلزامي في محاولة من الحكومات الأوروبية لإبطاء الموجة الخامسة من انتشار الوباء.

وقفات احتجاجية ضد قيود «كوفيد-19» في هولندا

وأَصيب 5 من ضباط الشرطة في هولندا واحتجز ما أكثر من 28 شخصًا في 3 مقاطعات مع استمرار الاحتجاجات العنيفة ضد قيود «كوفيد-19»، وفقًا لتقارير رويترز، حيث استخدمت السلطات الهولندية خراطيم المياه والكلاب وشرطة الخيالة لمنع أعمال الشغب التي قام بها شبان أشعلوا الحرائق واستخدموا الألعاب النارية في أسوأ اضطرابات منذ أن أدى الإغلاق الكامل بسبب فيروس كورونا في هولندا إلى انتشار الفوضى واعتقال أكثر من 500 شخص يناير الماضي.

واندلعت الاحتجاجات بسبب رفض خطط الحكومة لتقييد استخدام بطاقة كورونا الوطنية للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا أو تمّ تطعيمهم، باستثناء أولئك الذين كانت نتيجة اختبارهم سلبية.

احتجاجات في جوادلوب بفرنسا

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إنَّ السلطات الفرنسية أرسلت قوات شرطة خاصة إلى مقاطعة «جوادلوب» لاحتواء أحداث العنف واستعادة النظام جراء أحداث شغب وأعمال نهب وسط احتجاجات معارضة للقواعد الصحية لمواجهة تفشى الوباء بالبلاد.

وأضاف «دارمانان»، أنَّ فرنسا سترسل نحو 50 من أعضاء قوات النخبة إلى «جوادلوب» التي شهدت أعمال نهب للمتاجر وإطلاق أعيرة نارية على الشرطة واعتقال 31 شخصًا.

وكان حاكم جوادلوب، ألكسندر روشات، قد فرض حظر تجول من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحا، وذلك بعد 5 أيام من الاضطرابات التى شهدتها المنطقة من إضرام النيران بالشوارع.

الآلاف يتظاهرون ضد التطعيم الإلزامي فى النمسا

تجمع نحو 40 ألف متظاهر فى العاصمة النمساوية فيينا، للاحتجاج على الحجر والتطعيم الإجباري الذي أعلنته الحكومة، لمكافحة جائحة كورونا، رافعا لافتات تندد بالإجراءات الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن وزير الخارجية النمساوى، ألكسندر شالنبرج، فرض حجر على 8.9 ملايين نسمة حتى 13 ديسمبر المقبل، وجاء ذلك بعد أسبوع من فرض إجراءات صارمة ضد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

احتجاجات في كرواتيا ضد فرض «جوازات كوفيد-19»

تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الكرواتية «زغرب» احتجاجا على إجراءات الحكومة الكرواتية الخاصة بفيروس كورونا، حيث أعرب المحتجون عن استيائهم من قرارات الحكومة بمنع الأشخاص الذين لا يحملون «جوازات كورونا» من دخول المصالح والمباني الحكومية بالبلاد.