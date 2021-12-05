أستاذ بترول: انخفاض أسعار النفط بسبب «أوميكرون» وتوقعات بالارتفاع قريبا

شهدت أسعار النفط العالمية، حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والتي أغلقت على ارتفاعات طفيفة في الأسعار بعد انخفاضها خلال الأسابيع الماضية، والتي انخفضت لتصل إلى حد الأقل سعرا منذ سبتمبر الماضي، ولكن أغلقت البورصات العالمية تعاملاتها الجمعة الماضية على ارتفاع في أسعار النفط بشكل قليل.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمية، ارتفاعا في أسعارها بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 2.39%، وخلال إغلاق التعاملات للأسبوع ارتفع سعر خام برنت العالمي ليسجل 69.88 دولار للبرميل، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الأمريكي خلال الإغلاق ليسجل 66.26 دولار للبرميل.

أستاذ هندسة بترول: متحور أوميكرون سبب الانخفاض في الأسعار

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إن هبوط أسعار النفط العالمية التي شهدها العالم الأسابيع الماضية، جاءت بسبب ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا والتي تسمى «أوميكرون»، والتي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا.

وأضاف «القليوبي» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الإعلان عن اكتشاف المتحور الجديد أدى لتمسك منظمة الأوبك والأوبك بلس بخفض الإنتاج حتى نهاية العام الحالي، وهو الذي لا ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية به، حيث أثرت زيادة وارتفاع أسعار النفط على المواطن الأمريكي بشكل كبير، لذلك هددت باللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها لخفض أسعار النفط العالمية للضغط على الأوبك وخفض الأسعار.

وأشار إلى أنه يتوقع ارتفاع أسعار النفط خلال الشهر الحالي، لتصل إلى 80 دولارا للبرميل، خاصة وأنه مع الاطمئنان من أن المتحور الجديد لا يسبب أي أعراض أو مشكلات خطيرة.