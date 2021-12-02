المركزي: أسعار النفط تراجعت للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 7.8%

قال البنك المركزي المصري، إن أسعار النفط تراجعت بنسبة وصلت إلى 7.8% خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي، لتغلق عند 72.72 دولار أمريكي للبرميل حتى يوم الجمعة الماضي.

تراجع أسعار النفط خلال أسبوع

وأضاف المركزي في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأحداث المالية والاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي خلال الأسبوع الماضي، أنه خلال الفترة من 19 وحتى 26 من شهر نوفمبر الماضي تراجعت أسعار النفط بنسبة 7.82%، وفي يوم الجمعة الماضي انخفضت الأسعار بنسبة 11.55%، لتشهد بذلك أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020.

وتابع المركزي، أن هذا الانخفاض جاء وسط وجود تهديد بأن يؤدي انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» إلى إبطاء النشاط الاقتصادي في حالة إعادة فرض الإغلاق.

أوبك قد تقوم بإبطاء إنتاج النفط

وأشار المركزي، إلى اجتماع أعضاء «أوبك بلس» اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر الحالي للإعلان عن خططهم المستقبلية لإنتاج النفط، مع وجود تكهنات بأن منظمة أوبك بلس قد تقوم بإبطاء زيادة الإنتاج المخطط لها، وذلك بعد تصريحات الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين بالسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وبعد المخاوف الناجمة عن متحور فيروس كورونا الجديد.

ولفت المركزي، إلى أنه في يوم الثلاثاء الماضي أعلنت الإدارة الأمريكية عن أنها ستقوم بسحب 50 مليون برميل من مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأشهر القادمة، وذلك بالتنسيق مع الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وبريطانيا.

وحول أسعار الذهب كشف المركزي المصري عن تراجع أسعار الذهب بنسبة 2.34% خلال هذا الأسبوع الماضي، ليستقر عند مستوى 1,802.59 دولارًا للأوقية يوم الجمعة الماضي أعلى بقليل من مستواه الرئيسي البالغ 1,800 دولارًا للأوقية، مشيراً إلى أن الانخفاض جاء مدفوعًا بالتراجع الذي شهده الذهب في بداية الأسبوع على خلفية قوة الدولار.