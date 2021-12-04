أسعار النفط تعاود الصعود اليوم بدعم من اجتماع أوبك بلس

سجّلت أسعار النفط العالمية، الجمعة، 3 نوفمبر 2021، ارتفاعًا عن متوسطات سعر برميل النفط، أمس الخميس، ليسجل خام برنت اليوم سعر 71.74 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 69.73 دولار، في أسعار الأمس.

"غرب تكساس" و"خام برنت" يستأنفان الصعود

ووفقًا للمعلن من وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد سجل خام غرب تكساس ارتفاعاً اليوم، ليصل إلى 68.43 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة بنحو 66.42 دولار أمس.

فيما أعلنت منظمة أوبك وصول سعر برميل النفط إلى 70.03 دولار اليوم، مقابل 71.01 دولار لأسعار المنظمة أمس.

وبذلك تحقق أسعار النفط صعودًا بعد انخفاضات متوالية، مواصلة مكاسبها، والتي يعزيها البعض إلى إعلان منظمة أوبك بلس نيتها مراجعة إضافات المعروض قبل الاجتماع المقبل لها.

ويفسر خبراء النفط، نية المنظمة لمراجعة المعروض، بالمخاوف العالمية من تفشي فيروس «أوميكرون» الجديد المتحور من فيروس كورونا، والذي قد يؤثر على جانب الطلب.

وأعلنت أوبك في اجتماعها أمس الخميس، تمسكها بخطط إضافة 400 ألف برميل يوميًا في يناير 2022.

أسعار النفط للأسبوع الماضي هي الأدنى على المدى المتوسط

من ناحية أخرى، أشار خبراء الأسواق العالمية إلى أنَّ أسعار النفط للأسبوع الماضي، قد تكون الأدنى على المدى المتوسط في حال لم يتأثر جانب الطلب بأية من المخاوف المتوقعة، مثل انتشار الفيروس الجديد.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في تقرير أسبوعي له عن أداء الأسواق العالمية، بنهاية الأسبوع الماضي، عن تراجع أسعار النفط بنسبة 7.8%، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، لتنهي تعاملات الفترة عند 72.72 دولار أمريكي للبرميل وذلك بنهاية يوم الجمعة الماضي.

وتابع البنك في تقريره، أن تراجع أسعار النفط خلال يوم الجمعة الماضية فقط، جاء الأعلى منذ أبريل 2020، ليسجل انخفاض بمقدار 11.55%.