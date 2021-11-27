تراجع أسعار النفط عالميا 13% في يوم واحد بسبب متحور كورونا الجديد

تهاوت أسعار النفط العالمية، بشكل ملحوظ، خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى سعر لها عند إغلاق التعاملات منذ سبتمبر الماضي، حيث انخفضت الأسعار خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتُغلق على انخفاض ملحوظ، يصل إلى 13% للبرميل الواحد، بحسب مؤشرات البورصات العالمية للنفط.

أسعار خام غرب تكساس تغلق على انخفاض 13%

وبعد أن حققت أسعار برميل النفط الأمريكي 85 دولار، الأسبوع الماضي، هبط إلى 68.15 دولار، كما أنه بعد أن قاربت أسعار برميل النفط من خام برنت العالمي من الـ86 دولار للبرميل الواحد، التي لم تصل إليه منذ سنوات طويلة انخفضت إلى 72.72 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالمية، انخفاضا في أسعارها بنسبة 11.55% خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الأمريكي، خلال أغلاق تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 13.06%.

سبب تدهور أسعار النفط العالمية

وجاء الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية، في ظل المخاوف الاقتصادية من تداعيات ظهور نسخة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، ويعود هذا التأثير إلى مخاوف من أن يكون المتحور الجديد أكثر عدوى من سابقيه.

وأدى الإعلان عن المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي بات يُعرف باسم «أوميكرون»، إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 13%، أمس الجمعة، حيث يخشى المستثمرون القيود الحكومية الجديدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وجاءت هذه الانخفاضات بعد موجة واسعة من ارتفاعات النفط، التي اعتقد العض أنها ستتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل، ولكن المتحور الجديد قضى على هذه الآمال بعد ظهوره وتخوفات العالم منه وتسببه في الإغلاق مره أخرى.

كما انخفضت الأسعار العالمية للنفط بشكل ملحوظ مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا وسط مخاوف من تأثر الطلب على الخام.

وأعلنت الولايات المتحدة، مؤخرا، اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بها لخفض أسعار النفط العالمية وحديث الصين عن خطوة مماثلة، حيث أدى ذلك إلى اتجاه أسعار الخام لتسجل تراجعا.