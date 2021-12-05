الاتحاد المصري للإعاقات عن حضور الرئيس «قادرون باختلاف»: تغير نظرة المجتمع لذوي الهمم

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بإنجازات ذوي القدرات الخاصة ونجاحاتهم، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمشاركة 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

عبد الرحمن يحلم بأن يكون إعلاميًا

وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكلمة الطالب عبدالرحمن، أحد الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، والذي قال فيها إنَّه يحلم بأن يكون إعلاميًا، ورد الرئيس قائلًا: «أنا شايف إننا كسبنا إعلامي رائع، ودي فرصة نقدم عبدالرحمن لكل مصر والدنيا كلها».

الرئيس السيسى يبكي متأثرا خلال احتفالية«قادرون باختلاف»

وتأثر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» بحديث «عبدالرحمن»، وبكى بعدما أطلقت والدة الطالب «زغرودة» حيث كانت تتواجد بين الحضور، وهتفت قائلة: «يا رب يخليك يا ريس».

«قادرون باختلاف» تهتم بذوي القدرات الخاصة وقدراتهم

كانت النسخة الأولى من «قادرون باختلاف» تحدثت عن ذوي القدرات الخاصة، وقدراتهم وأمنياتهم، وخرجت الفعاليات بمكتسبات كثيرة لهم، مثل اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وصندوق عطاء والمساواة في المكافآت الرياضية بين الإعاقة وغيرهم، وفق ما ذكرته المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.

وحسب رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، فالنسخة الثانية من احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس السيسى، كان هدفها الأساسي هو مواجهة التنمر ونظرة المجتمع غير المريحة تجاه ذوي الهمم وأهاليهم، ونتج عنها تدريس مادة احترام الآخر في المدارس وتغليظ عقوبات التنمر، إلى جانب تغيير نظرة المجتمع والجلسة الحوارية وهو ما ظهر من خلال حوار الفنان مصطفى شعبان مع المشاركين، حيث ظهرت قدرتهم القوية على التحاور وبخاصة مع تدريبهم.

أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال

من جانبها قالت إيناس الجبالي، أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال، إنّها حصدت لقب بطلة مصر في رفع الأثقال، وتعمل حاليًا مديرًا إداريًا لنادي كفر سعد، كما أنّها أول مذيعة من قصار القامة.

وأضافت «الجبالي»، خلال احتفالية «قادرون باختلاف» التي يحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه رغم السنوات الصعبة التي مرت على العالم كله بسبب جائحة كورونا، إلا أنّ الفيروس عجز عن هزيمة المصريين.