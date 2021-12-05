إيمان الحصري تقدم احتفالية «قادرون باختلاف» في ثاني ظهور لها بعد أزمتها الصحية

شاركت الإعلامية إيمان الحصري في تقديم حفل «قادرون باختلاف» لأصحاب الهمم، لذوي القدرات الخاصة المقام حاليًا في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء والمسؤولين، وذلك في ثاني ظهور إعلامي لها خلال الأيام الماضية بعد وعكتها الصحية الأخيرة.

الحصري تشارك في احتفالية افتتاح طريق الكباش

وكان الظهور الأول للإعلامية إيمان الحصري في أثناء تقديمها حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر.

فنانون يشاركون في احتفالية قادرون باختلاف

وشارك عدد آخر من الفنانين خلال احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث شاركت الفنانة إنعام سالوسة بصوتها في الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه خلال الاحتفالية، والفنان مصطفى شعبان الذي قدم فقرة إنجازات سفراء الحلم، إضافة إلى مشاركة الفنان هشام جمال برفقة فريق «wonder»، وتقديم أغنية «هنغني».

الأزمة الصحية التي تعرضت لها إيمان الحصري

وكانت الإعلامية إيمان الحصري تعرضت لأزمة صحية نتيجة خطأ طبي، مما تسبب في غيابها عن الظهور على الشاشة وتأدية عملها، حيث خضعت لـ8 عمليات جراحية بين مصر وألمانيا، قبل أن تعود إلى القاهرة مرة أخرى من ألمانيا بعد شفائها التام.

بعد عودتها إلى الشاشة إيمان الحصري: شكر الكل دعوة صادقة

وحصدت إيمان الحصري، ردود فعل إيجابية من الجمهور بعد عودتها إلى الشاشة مرة أخرى، وعلقت على تلك التعليقات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «شكرا من قلبي على كل دعوة صادقة وكل كلمة حلوة، شكرا على كم الحب اللي شوفته خلال الشهور اللي فاتت، يا رب دائما أفضل كده في قلوبكم».