السيسي لبطلة من ذوي الهمم: أمنيتي إن ربنا يرضى عني

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال نورهان عثمان، طالبة في الصف الثالث الإعدادي، وأول بطلة تزحلق على الجليد من «قادرون باختلاف»، وعارضة أزياء، حيث قالت: «إيه أكتر أمنية شخصية حضرتك بتتمناها، وإيه أكتر أمنية لمصر حضرتك نفسك تحققها؟»، قائلا: «أكتر أمنية شخصية إن ربنا يرضي عني».

الرئيس: رضا الله غايتي

وأضاف الرئيس، خلال الفقرة الحوارية مع ذوي الهمم، والتي يديرها الفنان أشرف عبدالباقي في احتفالية «قادرون باختلاف»: «بالمناسبة يا نورهان، دي أمنية عزيزة أوي، عارفة رضا ربنا يعني إيه، ربنا عظيم السماوات والأرض صاحب الكون والملك كله، ولو رضي ياااااه ياريت، ياريت، فدي أمنيتي الشخصية».

وتابع الرئيس السيسي: «بالنسبة لمصر زي ما قولت لعلي في الأول، أنا بحلم لها وبحلم بيها وليها بيكم وبكل الناس، وإحنا مشينا خطوة من ألف، فاضل ألف خطوة تعملوها ويعملوها المصريين».

نورهان: أحلم بأن يصفنا الآخرون بـ«قادرون باختلاف»

وأكملت البطلة من ذوي الهمم، أنّها تحلم بأن تكون مذيعة وممثلة وعارضة أزياء، كما تتمني أن يصفها الآخرون ووزملائها بـ«قادرون باختلاف»، وليس ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورد عليها الرئيس قائلا: «الأستاذ أشرف عبدالباقي عنده مسرح جميل وطلع شباب كتير، وأنت قاعد بتدير الحوار، يالا بقي في اللوكندة أو ده أو ده نشوف نورهان في حاجة منهم»، ليرد عليه الفنان أشرف عبدالباقي: «يا سلام نورهان تنور يافندم».