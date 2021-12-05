مدير وحدة حقوق الإنسان بأسيوط: الدولة حريصة على نشر ثقافة المواطنة

قال الدكتور علي صديق مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام لمحافظة أسيوط، إن أجهزة الدولة حريصة على تفعيل عمل وحدات حقوق الإنسان لمواجهة الفساد وتحقيق رضا المواطن وهذا لن يتحقق بغير نشر ثقافة المواطنة بين المواطنين.

جاء ذلك في ندوة نادي أدب قصر ثقافة أسيوط مساء أمس وخلالها كشف الدكتور علي صديق عن مشاركته بالأمس في مناقشة بالبرلمان المصري تهدف لتطوير عمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والوزارات، ذلك بعد اختيار وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام لأسيوط ضمن أفضل الوحدات على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور علي صديق إلى أن أهم التحديات تتمثل في ثقافة المواطن ومدى معرفته بحقوقه ورفضه للطرق غير الشرعية التي تكرس لإهدار حقوق غيره وإضعاف الانتماء.

ونوه إلى أن وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة تعمد لعمل تقارير ميدانية تعرض على المحافظ شخصيًا وذلك عن المواقع التي يشتكي منها المواطنين وبعد النزول إلى أرض الواقع ويعقب ذلك اتخاذ اجراءات، وأن اكبر العقبات تتمثل في سلبية بعض المواطنين والذين لا يكشفون الحقائق للجان.

وأضاف أن كبار المسئولين لديهم اهتمام كبير بتفعيل عمل الوحدات ويتم تخصيص مختص بحقوق الإنسان في كل مركز أو جهة لتيسير تعامل المواطنين والتواصل والوصول إليهم، هذا من منطلق الإيمان بأن هناك قدرات غير عادية للمصريين تساهم في التقدم ولن يتم الوصول إليها بغير المساواة وعدالة الفرص وغيرها من الحقوق.

إعجاب الحضور بالندوة

وقال الروائي فراج فتح الله رئيس نادي أدب أسيوط إن ندوة المواطنة الثقافية أثارت إعجاب الحضور نظرا لثقافة المحاضر وتميزه بسلاسة العرض والاهتمام بجميع المداخلات.

وأشار إلى أن اللقاء شهد مناقشات ومداخلات جادة ومتنوعة حول اللقاء وأدارها الكاتب أحمد مصطفى علي حسين ومنها مداخلة الروائي زكريا عبدالغني حول إشكالية ثقافة المواطنة وتأثيرها على التقدم أو التخلف راصدًا تطورها وانتقالها من الحضارة الغربية إلى الحضارة الشرقية.

وأكد أن مداخلة الباحث والمحامي أحمد عبد المتجلي محامي الهيئة العامة لقصور الثقافة وكانت حول القانون بين النظرية وإشكالية عدالة التطبيق.

دور الفرد نفسه تجاه منظومة العدالة

وفى سياق متصل، تحدث المستشار علي أحمد شلوفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية حول دور الفرد نفسه تجاه منظومة العدالة وكيفية انتقال الوعي القيمي.

وسبق الندوة ورشة تعليم العروض المجانية التي يقدمها المستشار علي أحمد شلوفة للجمهور الراغب بتعلم العروض، وأعقبها أمسية شعرية قدمها الشاعر أسعد أبو الوفا وتحدث فيها الشعراء أسامه أبو ضيف وعمرو يونس وعلي هريدي، ذلك بحضور الدكتورة والفنانة التشكيلية صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط.