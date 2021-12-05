رئيس البورصة: زيادة التمثيل بمؤشر مورجان ستانلي يتطلب قيد شركات كبيرة

قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن زيادة نسبة تمثيل البورصة المصرية في مؤشر مورجان ستانلي مرتبط بقيد شركات كبيرة الحجم على غرار شركة «إي فاينانس».

تمثيل البورصات في مؤشر ستانلي وفقًا لمعايير

وتابع فريد، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، أن تمثيل البورصات في مؤشر ستانلي يأتي وفقًا لبعض المعايير أهمها حجم الشركة المدرجة بالسوق، والأسهم حرة التداول للشركات المدرجة وكذلك معدلات السيولة

وأشار رئيس البورصة، إلى أن عدد الأكواد الجديدة التي تمت من جانب المستثمرين في بلغت 36 ألف مكود خلال 11 شهر الأولى من العام الجاري.

البورصة المصرية تسجل ارتفاع في أغلب المؤشرات

وفي سياق متصل سجلت البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع الحالي ارتفاع في أغلب المؤشرات خلال منتصف جلسة التعاملات مدفوعة من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين العرب في الوقت الذي مالت توجهات المصريين والأجانب إلى البيع.

وشهد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 11340 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 1.36% حتى صعد غلى مستوى 2045 نقطة.

وقفز مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنحو 0.26% حتى وصل إلى مستوى 13433 نقطة، في الوقت الذي ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4481 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي أكس 70 متساو الأوزان» ليصل إلى مستوى 2191 نقطة، بينما يصعد «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3172 نقطة، وارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4135 نقطة.

كانت البورصة المصرية أعلنت في بداية جلسة تعاملات اليوم الأحد إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق بسبب تجاوز بنسبة 5% الصعود والهبوط بخلاف القواعد المنظمة لعمل البورصة.